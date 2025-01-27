Как словаки митингуют против дружбы с РФ и грозит ли Фицо отставка

В течение последнего месяца глава словацкого правительства Роберт Фицо и его подчиненные сделали все возможное, чтобы разжечь в стране острый политический кризис.

Конфликт с Украиной, визит в Москву к Владимиру Путину, угрозы депортировать из страны украинских беженцев, намеки о возможном выходе из ЕС – все это привело к беспрецедентным протестам в стране.

А в придачу – де-юре правящая коалиция потеряла большинство, что дополнительно увеличивает вероятность досрочных выборов.

О сложной политической ситуации, в которой оказался словацкий премьер, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Фицо пугает "Майданом": как масштабные протесты в Словакии приближают смену власти. Далее – краткое ее изложение.

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Во вторник, 21 января, парламент Словакии планировал рассмотреть инициативу о недоверии правительству Роберта Фицо.

Словацкому премьеру на самом деле не грозила отставка, потому что для этого не хватало голосов.

При таких раскладах голосование по вотуму недоверия могло принести лишь психологические неприятности Роберту Фицо – премьер должен был отвечать на острые вопросы оппозиции и терпеть их критические заявления.

И именно это оказалось неприемлемым для Фицо.

Неожиданно премьер объявил, что заседание будет закрытым, ведь он намерен зачитать на нем доклад SIS – словацкой службы госбезопасности – о планах совершить насильственный переворот в стране. В частности, Фицо утверждает, что на территории Словакии действует "экспертная группа", которая занималась "событиями в Грузии", а также протестами на украинском Майдане.

Зачитав этот доклад, глава словацкого правительства покинул парламент.

В ответ оппозиция была вынуждена отозвать законопроект о вотуме недоверия, чтобы внести его позже.

Действующий президент Петер Пеллегрини поддержал премьера, в том числе заявив о наличии рисков государственного переворота.

Впрочем, Пеллегрини не стал объявлять чрезвычайное положение и запрещать массовые протесты в стране, потому что это могло бы привести к противоположному эффекту.

Но протесты имеют естественный характер, заявляют их участники.

"Нас привела сюда не какая-то темная и злобная сила из-за рубежа, как вы пытаетесь донести своим избирателям. Темная и злая сила, которая привела нас сюда, к сожалению, домашняя. Это нынешнее правительство Словацкой Республики", – так на митинге 24 января к премьеру Фицо обратился известный словацкий актер Томаш Машталир.

Эта речь стала очень популярной в словацких медиа, поскольку он очень ярко описал и ситуацию в стране, и причины протестов.

"Ваша цель – прикрывать все свои неудачи ложью, даже подлыми нападками на страну, которая защищается от незаконной российской агрессии ценой жизней собственных сыновей и дочерей – что не только трусливо, но и позорно. Вот почему мы здесь", – заявил, среди прочего, Машталир.

Это уже вторые массовые протесты, прокатившиеся по Словакии, после визита Фицо в Москву.

И они получились еще более массовыми, поскольку за этот месяц премьер не дал объяснения причин этого визита, более того – риторика его однопартийцев все больше становилась антизападной.

Масштаб протестов ставит правительство перед очень непростым вызовом – как бы Фицо не убеждал, что на самом деле треть протестующих являются не словаками, а украинцами, они доказывают – общее неприятие нынешней власти является чрезвычайно мощным.

Новые протесты в Словакии запланированы на февраль. И не исключено, что они окажутся еще более мощными. Ведь кроме того, что правительство Словакии не прекращает атаковать западный вектор страны, шансы на проведение досрочных выборов постепенно растут. Последние социологические замеры фиксируют, что досрочные выборы должны привести к смене власти, хотя нынешняя оппозиция и будет иметь шаткое большинство.

Но Фицо не сдается и пытается приобщить к коалиции оппозиционную партию – Христианско-демократическое движение.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Фицо пугает "Майданом": как масштабные протесты в Словакии приближают смену власти.