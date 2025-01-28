У Дрездені біля обваленого мосту знайшли ще одну бомбу часів Другої світової

В німецькому Дрездені робітники, які розбирають обвалений міст Кароли через річку Ельба, знову виявили бомбу часів Другої світової війни.

Про це повідомляє dpa з посиланням на місцеву владу, пише "Європейська правда".

Територію навколо моста перекрили, поки фахівці зі знешкодження бомб вивчають знахідку, сказала представниця поліції.

250-кілограмову бомбу було виявлено в понеділок під час робіт на мосту, але, за словами поліції, вона не мала детонатора і не становила небезпеки.

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На початку січня у цьому ж районі виявили іншу бомбу. Для її знешкодження евакуювали значну частину центру Дрездена.

Нерозірвані бомби, як і раніше, часто знаходять під час будівельних робіт у містах Німеччини, які зазнали сильних бомбардувань під час Другої світової війни.

Дрезден неодноразово піддавався бомбардуванням, включно із серією масованих нальотів союзної авіації 13 і 14 лютого 1945 року, під час яких місто було сильно зруйноване американськими і британськими бомбардувальниками.

Міст Кароли через Ельбу був настільки сильно пошкоджений під час обвалу у вересні, що його вирішили повністю знести і замінити новою конструкцією. За даними міста, аварія була спричинена корозією внаслідок проникнення вологи на етапі будівництва в поєднанні з втомою так званих попередньо напружених сталей.

Нагадаємо, у французькому місті Ансі 24 листопада провели евакуацію близько чотирьох тисяч осіб через 230-кілограмову бомбу часів Другої світової війни.