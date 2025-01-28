В Дрездене возле обвалившегося моста нашли еще одну бомбу времен Второй мировой

В немецком Дрездене рабочие, которые разбирают обвалившийся мост Каролы через реку Эльба, снова обнаружили бомбу времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает dpa со ссылкой на местные власти, пишет "Европейская правда".

Территорию вокруг моста перекрыли, пока специалисты по обезвреживанию бомб изучают находку, сказала представитель полиции.

250-килограммовая бомба была обнаружена в понедельник во время работ на мосту, но, по словам полиции, она не имела детонатора и не представляла опасности.

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В начале января в этом же районе обнаружили другую бомбу. Для ее обезвреживания эвакуировали значительную часть центра Дрездена.

Неразорвавшиеся бомбы по-прежнему часто находят во время строительных работ в городах Германии, которые подверглись сильным бомбардировкам во время Второй мировой войны.

Дрезден неоднократно подвергался бомбардировкам, включая серию массированных налетов союзной авиации 13 и 14 февраля 1945 года, во время которых город был сильно разрушен американскими и британскими бомбардировщиками.

Мост Каролы через Эльбу был настолько сильно поврежден во время обвала в сентябре, что его решили полностью снести и заменить новой конструкцией. По данным города, авария была вызвана коррозией вследствие проникновения влаги на этапе строительства в сочетании с усталостью так называемых предварительно напряженных сталей.

Напомним, во французском городе Анси 24 ноября провели эвакуацию около четырех тысяч человек из-за 230-килограммовой бомбы времен Второй мировой войны.