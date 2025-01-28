Сійярто каже, що Угорщина не виконуватиме символічні візові санкції проти посадовців Грузії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розкритикував рішення ЄС про призупинення безвізового режиму для грузинських дипломатів та посадовців і заявив, що його країна не буде призупиняти діючу угоду з Грузією.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють Telex та InfoStart.

Сійярто заявив, що вбачає у рішенні ЄС про призупинення безвізового режиму для грузинських власників службових та дипломатичних паспортів "покарання" з Брюсселі для влади Грузії через те, що вона "прохристиянська, патріотична і за сімейні цінності".

Міністр зазначив, що реалізація цього рішення все одно відбувається на рівні країн-членів.

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"Угорщина не буде зупиняти існуючу угоду з Грузією стосовно безвізових поїздок за службовими та дипломатичними паспортами, оскільки угорський уряд вважає, що майбутнє Грузії має вирішуватись у Грузії, і грузини зробили свій вибір, подобається він Брюсселю чи ні", – цитує його InfoStart.

Як пояснювала "ЄвроПравда", призупинення безвізового режиму для власників дипломатичних паспортів Грузії буде радше символічним, оскільки грузинські посадовці мають, окрім дипломатичних, і звичайні паспорти. За ними безвіз діятиме і далі.

Глава МЗС Грузії розкритикувала це рішення, а спікер парламенту звинуватив ЄС у "лицемірстві".

У день, коли ухвалювалося рішення про санкції, делегація грузинських депутатів на чолі зі спікером Шалвою Папуашвілі здійснила візит до Будапешта, де Папуашвілі мав зустріч з Віктором Орбаном.