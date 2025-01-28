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Орбан вважає, що влада Грузії захищає країну від "бюрократів з Брюсселя і мережі Сороса"

Новини — Вівторок, 28 січня 2025, 09:10 — Марія Ємець

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після зустрічі зі спікером парламенту Грузії у Будапешті заявив, що Брюссель і "мережа Сороса" мають "припинити атакувати" грузинську владу.

Як повідомляє "Європейська правда", коротку заяву він опублікував після зустрічі з грузинською делегацією 27 січня. 

У понеділок у Будапешті прийняли делегацію депутатів "Грузинської мрії" на чолі зі спікером парламенту Шалвою Папуашвілі. Угорський прем’єр після того висловив підтримку партії влади у Грузії.

"Час бюрократам у Брюсселі і мережі Сороса припинити нападки на владу Грузії. Висловив підтримку спікеру Шалві Папуашвілі у їхній боротьбі за суверенітет", – написав Орбан. 

Нагадаємо, у вечір парламентських виборів у Грузії Віктор Орбан привітав "Грузинську мрію" з перемогою ще до оголошення результатів, а за кілька днів особисто приїздив до Тбілісі. 

У Грузії з кінця листопада 2024 року тривають майже щоденні протести за збереження європейського курсу країни та з вимогою звільнення затриманих протестувальників. Опозиція не визнає результат виборів і не бере участі у роботі парламенту. 

27 січня ЄС призупинив безвіз для дипломатів і посадовців Грузії. Глава МЗС Грузії розкритикувала ці символічні санкції. 

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