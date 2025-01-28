Орбан вважає, що влада Грузії захищає країну від "бюрократів з Брюсселя і мережі Сороса"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після зустрічі зі спікером парламенту Грузії у Будапешті заявив, що Брюссель і "мережа Сороса" мають "припинити атакувати" грузинську владу.

Як повідомляє "Європейська правда", коротку заяву він опублікував після зустрічі з грузинською делегацією 27 січня.

У понеділок у Будапешті прийняли делегацію депутатів "Грузинської мрії" на чолі зі спікером парламенту Шалвою Папуашвілі. Угорський прем’єр після того висловив підтримку партії влади у Грузії.

It’s time for the bureaucrats in Brussels and the Soros-network to stop attacking the government in Georgia. I expressed my support to Chairman @shpapuashvili in their fight for Georgia’s sovereignty. pic.twitter.com/GV6wg6icYI Реклама: January 27, 2025

"Час бюрократам у Брюсселі і мережі Сороса припинити нападки на владу Грузії. Висловив підтримку спікеру Шалві Папуашвілі у їхній боротьбі за суверенітет", – написав Орбан.

Нагадаємо, у вечір парламентських виборів у Грузії Віктор Орбан привітав "Грузинську мрію" з перемогою ще до оголошення результатів, а за кілька днів особисто приїздив до Тбілісі.

У Грузії з кінця листопада 2024 року тривають майже щоденні протести за збереження європейського курсу країни та з вимогою звільнення затриманих протестувальників. Опозиція не визнає результат виборів і не бере участі у роботі парламенту.

27 січня ЄС призупинив безвіз для дипломатів і посадовців Грузії. Глава МЗС Грузії розкритикувала ці символічні санкції.