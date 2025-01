Орбан вважає, що влада Грузії захищає країну від "бюрократів з Брюсселя і мережі Сороса"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після зустрічі зі спікером парламенту Грузії у Будапешті заявив, що Брюссель і "мережа Сороса" мають "припинити атакувати" грузинську владу.

Як повідомляє "Європейська правда", коротку заяву він опублікував після зустрічі з грузинською делегацією 27 січня.

У понеділок у Будапешті прийняли делегацію депутатів "Грузинської мрії" на чолі зі спікером парламенту Шалвою Папуашвілі. Угорський прем’єр після того висловив підтримку партії влади у Грузії.

It’s time for the bureaucrats in Brussels and the Soros-network to stop attacking the government in Georgia. I expressed my support to Chairman @shpapuashvili in their fight for Georgia’s sovereignty. pic.twitter.com/GV6wg6icYI

Реклама: