Спікер парламенту Грузії накинувся на ЄС через запровадження символічних санкцій

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі гнівно відреагував на рішення ЄС про призупинення дії візової лібералізації для володарів грузинських дипломатичних і службових паспортів.

Про це спікер грузинського парламенту написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Папуашвілі звинуватив ЄС у лицемірстві, бо той, як він вважає, не помічав порушень з боку попередників "Грузинської мрії" у владі, за часів якої Грузія і отримала безвіз.

"Звинувачення Брюсселя в нехтуванні демократією, звісно ж, є неправдивими і лицемірними. Однак у місці, де вимагають звільнення творця авторитарного режиму Саакашвілі з в'язниці, це не дивно", – заявив голова парламенту Грузії.

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Нагадаємо, 27 січня міністри закордонних справ країн Європейського Союзу ухвалили рішення щодо припинення дії безвізового режиму для власників грузинських дипломатичних паспортів.

Словаччина та Угорщина виступили проти, проте це не вплинуло на результат, оскільки для ухвалення рішення потрібна лише кваліфікована більшість.

Призупинення безвізового режиму для власників дипломатичних паспортів Грузії буде радше символічним, оскільки грузинські посадовці мають, окрім дипломатичних, і звичайні паспорти. А за ними безвіз діятиме і далі.

Раніше глава МЗС Грузії розкритикувала ці символічні санкції.