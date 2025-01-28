Сийярто говорит, что Венгрия оставит безвиз для чиновников Грузии вопреки решению ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал решение ЕС о приостановлении безвизового режима для грузинских дипломатов и чиновников и заявил, что его страна не будет приостанавливать действующее соглашение с Грузией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают Telex и InfoStart.

Сийярто заявил, что видит в решении ЕС о приостановлении безвизового режима для грузинских владельцев служебных и дипломатических паспортов "наказание" из Брюсселя для власти Грузии из-за того, что она "прохристианская, патриотическая и за семейные ценности".

Министр отметил, что реализацию этого решения все равно осуществляют на уровне стран-членов.

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"Венгрия не будет останавливать существующее соглашение с Грузией относительно безвизовых поездок по служебным и дипломатическим паспортам, поскольку венгерское правительство считает, что будущее Грузии должно решаться в Грузии, и грузины сделали свой выбор, нравится он Брюсселю или нет", – цитирует его InfoStart.

Как объясняла "ЕвроПравда", приостановление безвизового режима для владельцев дипломатических паспортов Грузии будет скорее символическим, поскольку грузинские чиновники имеют, кроме дипломатических, и обычные паспорта. По ним безвиз будет действовать и дальше.

Глава МИД Грузии раскритиковала это решение, а спикер парламента обвинил ЕС в "лицемерии".

В день, когда принималось решение о санкциях, делегация грузинских депутатов во главе со спикером Шалвой Папуашвили совершила визит в Будапешт, где Папуашвили встретился с Виктором Орбаном.