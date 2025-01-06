Країни Балтії та Польща інвестують 600 млн євро у захист енергомереж і боротьбу з дронами

Країни Балтії та Польща планують вкласти в захист передавальних мереж 600 млн євро, а також розробити заходи з виявлення та відбиття атак безпілотників.

Про це пише ERR, передає "Європейська правда".

Як зазначив естонський мовник, оператори основних передавальних мереж Естонії, Латвії, Литви та Польщі склали список різних проєктів вартістю близько 600 млн євро, спрямованих на підвищення безпеки найважливішої енергетичної інфраструктури.

Голова правління естонської енергетичної компанії Elering Калле Кілк очікує, що проєкти отримають підтримку з боку фонду згуртування Європи.

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У проєктах акцентують на заходах, які допомагають запобігти всім видам атак. Кілк наголосив, що знадобиться більший захист, наприклад, від безпілотників.

"Компанія Elering хоче створити можливість як для виявлення, так і для відбиття (атак) дронів", – підкреслив він.

За його словами, "у нас є кілька хороших ідей щодо цього, і ми досить тісно контактуємо з установами, обговорюємо з ними різні варіанти, і вже добре просунулися в цьому питанні".

Кілк наголосив, що під пильним наглядом перебуватимуть три високовольтні повітряні лінії між Естонією і Латвією. Деякі з проєктів пов'язані зі спостереженням за підводною інфраструктурою.

Як сказав Кілк, загальна вартість проєктів 600 млн євро, і це попередня сума.

Він підтвердив, що близько третини коштів буде спрямовано в Естонію, а більшу частину решти коштів буде розподілено між Латвією і Литвою, а частину інвестицій спрямують у Польщу.

Зазначимо, у Латвії фіксують активність різних типів російських військових літальних апаратів. Зокрема, країна вже розгорнула поблизу східних кордонів додаткові радари та мобільні групи ППО.

Литва у жовтні отримала перші бойові дрони від своїх виробників – для себе та України, а також фінансово підтримує виробництво українських далекобійних БПЛА.

На початку грудня писали, що Естонія запланувала масштабну закупівлю ударних безпілотників різних типів на суму до 400 млн євро.