Маск почав критикувати прем’єра Британії і закликав провести нові вибори

Американський мільярдер Ілон Маск, який є близьким соратником обраного президента США Дональда Трампа, розкритикував британського прем’єра Кіра Стармера і закликав провести нові вибори у Великій Британії.

Про це Маск написав у себе в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Мільярдер написав серію постів, в яких критикував роботу Стармера на посаді головного державного обвинувача, закликав звільнити з в'язниці ультраправого активіста Томмі Робінсона, і заявив, що "лише" партія Найджела Фараджа Reform UK може "врятувати" Велику Британію.

Відповідаючи на одне з повідомлень про нове опитування, що свідчить про падіння підтримки лейбористського уряду Стармера, Маск закликав провести повторне голосування.

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До цього Маск публічно закликав голосувати за німецьких ультраправих і написав колонку на їхню підтримку в газеті Welt am Sonntag. Редакторка видання Єва Марі Когель звільнилась на знак протесту.

Тим часом прессекретар лідерки "Альтернативи для Німеччини" Аліси Вайдель повідомив, що розробляються конкретні плани щодо онлайн-зустрічі між нею та Ілоном Маском.

У вівторок віцеканцлер Німеччини Роберт Габек розкритикував Маска і його спроби вплинути на німецькі вибори.