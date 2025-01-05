Маск закликав союзника Трампа піти з посади лідера британських євроскептиків

Американський мільярдер Ілон Маск, який публічно підтримав британську євроскептичну партію Reform UK, закликав до відставки її лідера Найджела Фараджа.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Sky News.

У своїй соцмережі X (Twitter) Маск написав, що Reform UK "потребує нового лідера", а Фарадж "не має необхідних навичок".

Американський мільярдер не уточнив, що викликало його негативну оцінку Фараджа, з яким він не так давно бачився й обговорював перспективи фінансування Reform UK.

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Але нещодавно між обома виникла розбіжність через ставлення до ультраправого британського активіста Томмі Робінсона, який був ув'язнений за порушення судового наказу, пов'язаного з наклепницькими заявами про сирійського школяра-біженця.

Тоді як Маск відкрито закликав до звільнення Робінсона, Фарадж нещодавно сказав, що ув'язнений активіст – "не той, хто нам потрібен". У 2018 році політик вийшов із Партії незалежності Сполученого Королівства (UKIP) через рішення її тодішнього лідера найняти Робінсона радником.

Лише нещодавно Маск писав, що тільки Reform UK може врятувати Британію, а премʼєру Кіру Стармеру потрібно піти з посади.

Найджел Фарадж вже давно є одним з найближчих британських союзників Трампа. Він був першим британським політиком, який зустрівся з ним після перемоги на виборах у 2016 році

Детальніше про партію Фараджа читайте в архівному матеріалі "ЄвроПравди".