Макрон завуалированно обвинил Маска во вмешательстве в европейскую политику

Президент Франции Эмманюэль Макрон завуалированно обвинил американского миллиардера Илона Маска во вмешательстве в европейскую политику и поддержке "реакционного движения" во всем мире.

Об этом сообщает Politico, информирует "Европейская правда".

Во время своего выступления перед французскими послами, собравшимися в Париже, Макрон прямо не упомянул имя Маска.

"Десять лет назад кто бы мог себе представить, что владелец одной из крупнейших социальных сетей в мире поддержит новое международное реакционное движение и непосредственно будет вмешиваться в выборы, в том числе в Германии", – отметил он.

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Перед тем премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре сказал, что его "беспокоит" то, что Маск, "человек с огромным доступом к социальным сетям", будет настолько "непосредственно вовлечен" в политику других стран.

В начале января Маск раскритиковал британского премьера Кира Стармера и призвал провести новые выборы в Великобритании.

Через несколько дней стало известно, что Маск, который публично поддержал британскую евроскептическую партию Reform UK, призвал к отставке ее лидера Найджела Фараджа.

Также обеспокоенность выражал канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявлял, что обеспокоен поддержкой Маском ультраправой партии "Альтернатива для Германии" за несколько недель до внеочередных выборов в стране.