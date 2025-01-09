Грузинская оппозиция призывает ПАСЕ не продлевать полномочия делегации Грузии

Три оппозиционные силы Грузии обратились к председателю Парламентской ассамблеи Совета Европы с призывом не подтверждать полномочия грузинской делегации из-за проблем на последних выборах.

Об этом сообщает SOVA, пишет "Европейская правда".

Совместное заявление подписали "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение" и "Сильная Грузия".

Они отмечают, что парламентские выборы 26 октября 2024 года прошли с грубыми нарушениями, и сформированный парламент, как и избранного им президента, нельзя считать легитимными, и в делегацию в ПАСЕ от нового парламента Грузии будут входить исключительно представители правящей партии "Грузинская мечта".

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Политсилы также отметили, что ряд представителей "Мечты", включая соучредителя партии Бидзину Иванишвили, оказались под западными санкциями из-за демократического отката и нарушения прав человека.

"Принципиальная позиция ПАСЕ имеет решающее значение для защиты демократических ценностей в Грузии", – подчеркнули они.

Напомним, протесты в Грузии за европейское будущее и с требованием повторных выборов продолжаются уже более 40 дней.

Оппозиционные силы не признали ни результатов выборов в парламент, работу которого бойкотируют, ни инаугурации "президента" Михеила Кавелашвили, которого впервые избирали не прямым голосованием.

Страны Балтии, Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия призвали грузинские власти прекратить насилие в отношении протестующих и рассмотреть возможность проведения новых выборов.

Германия, Польша и Франция призвали власти Грузии к "искреннему диалогу" с оппозицией и гражданским обществом.