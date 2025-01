У Грузії проєвропейські протестувальники знову зібралися під парламентом, попри Святвечір

Проєвропейські протестувальники знову зібралися на акцію протесту під парламентом Грузії, до них приєднаються різдвяні процесії, що йдуть від церков.

Про це повідомляє Interpressnews, пише "Європейська правда".

Перед парламентом у Тбілісі зібралися проєквропейські протестувальники, проспект Руставелі перекритий.

Day 40 of #GeorgiaProtests: protesters gather on Tbilisi's Rustaveli Avenue to mark Orthodox Christmas (January 7) together. People marched to Kashveti Church – opposite the parliament building – from 5 different locations.

🎥 Nini Gabritchidze/Civil.ge pic.twitter.com/RMSs26E71n

Реклама: