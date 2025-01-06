У Грузії проєвропейські протестувальники знову зібралися під парламентом, попри Святвечір

Проєвропейські протестувальники знову зібралися на акцію протесту під парламентом Грузії, до них приєднаються різдвяні процесії, що йдуть від церков.

Про це повідомляє Interpressnews, пише "Європейська правда".

Перед парламентом у Тбілісі зібралися проєквропейські протестувальники, проспект Руставелі перекритий.

Day 40 of #GeorgiaProtests: protesters gather on Tbilisi's Rustaveli Avenue to mark Orthodox Christmas (January 7) together. People marched to Kashveti Church – opposite the parliament building – from 5 different locations.

🎥 Nini Gabritchidze/Civil.ge pic.twitter.com/RMSs26E71n Реклама: January 6, 2025

До них рухаються декілька різдвяних процесій від церков у Тбілісі (у Грузії Різдво продовжують відзначати 7 січня).

Вимоги протестувальників залишаються незмінними – звільнити затриманих на протестах та провести повторні парламентські вибори.

З нагоди 40-го дня протестів планується опівнічна різдвяна акція біля собору Кашветі.

На 15 січня у Грузії анонсували загальнонаціональний страйк з вимогою нових виборів.

Як відомо, у Грузії з кінця жовтня триває політична криза після парламентських виборів, результати яких опозиційні сили не визнали, а також через інавгурацію "президента" Михеїла Кавелашвілі і фактичну відмову чинної влади від євроінтеграції.

Країни Балтії, Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія закликали грузинську владу припинити насильство щодо протестувальників і розглянути можливість проведення нових виборів.

Німеччина, Польща та Франція закликали владу Грузії до "щирого діалогу"з опозицією та громадянським суспільством.

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