Зеленський прибув до Італії
Президент Володимир Зеленський ввечері у четвер, 9 січня, прибув до Італії, де у нього запланована зустріч із прем'єр-міністеркою країни Джорджою Мелоні.
Про це у коментарі журналістам повідомив речник президента Сергій Никифоров, передає "Європейська правда".
Як розповів речник Зеленського, 9 січня президент планує зустрітися із Мелоні, а у п’ятницю, 10 січня – із президентом Італії Серджо Матареллою.
Никифоров розповів, що серед тем, які Зеленський буде обговорювати в Італії, зокрема входять:
- оборонна підтримка;
- Міжнародна конференція з питань відновлення України, яка відбудеться в Італії влітку:
- координація міжнародних зусиль для досягнення миру:
- євроатлантична інтеграція.
Також одна із тем буде присвячена обговоренню співпраці у межах G7, зокрема щодо санкцій проти Росії.
Зустріч Зеленського із Мелоні відбудеться відразу після засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"). Під час неї, очільник Міноборони Рустем Умєров поспілкувався зі своїм італійським колегою щодо ракет для систем ППО, які Італія може надати Україні.
Зазначимо, 9 січня мав відвідати Рим й президент США Джо Байден, де, за повідомленням Білого дому, мав зустрітися з Папою Римським Франциском, Мелоні та Маттареллою.
Однак стало відомо, що він не поїде до Італії через пожежі, які вирують у Каліфорнії.