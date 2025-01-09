Зеленський прибув до Італії

Президент Володимир Зеленський ввечері у четвер, 9 січня, прибув до Італії, де у нього запланована зустріч із прем'єр-міністеркою країни Джорджою Мелоні.

Про це у коментарі журналістам повідомив речник президента Сергій Никифоров, передає "Європейська правда".

Як розповів речник Зеленського, 9 січня президент планує зустрітися із Мелоні, а у п’ятницю, 10 січня – із президентом Італії Серджо Матареллою.

Никифоров розповів, що серед тем, які Зеленський буде обговорювати в Італії, зокрема входять:

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оборонна підтримка;

Міжнародна конференція з питань відновлення України, яка відбудеться в Італії влітку:

координація міжнародних зусиль для досягнення миру:

євроатлантична інтеграція.

Також одна із тем буде присвячена обговоренню співпраці у межах G7, зокрема щодо санкцій проти Росії.

Зустріч Зеленського із Мелоні відбудеться відразу після засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"). Під час неї, очільник Міноборони Рустем Умєров поспілкувався зі своїм італійським колегою щодо ракет для систем ППО, які Італія може надати Україні.

Зазначимо, 9 січня мав відвідати Рим й президент США Джо Байден, де, за повідомленням Білого дому, мав зустрітися з Папою Римським Франциском, Мелоні та Маттареллою.

Однак стало відомо, що він не поїде до Італії через пожежі, які вирують у Каліфорнії.