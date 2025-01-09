Зеленский прибыл в Италию

Президент Владимир Зеленский вечером в четверг, 9 января, прибыл в Италию, где у него запланирована встреча с премьер-министром страны Джорджой Мелони.

Об этом в комментарии журналистам сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает "Европейская правда".

Как рассказал представитель Зеленского, 9 января президент планирует встретиться с Мелони, а в пятницу, 10 января – с президентом Италии Серджо Матареллой.

Никифоров рассказал, что среди тем, которые Зеленский будет обсуждать в Италии, в частности входят:

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оборонная поддержка;

Международная конференция по вопросам восстановления Украины, которая состоится в Италии летом:

координация международных усилий для достижения мира:

евроатлантическая интеграция.

Также одна из тем будет посвящена обсуждению сотрудничества в рамках G7, в частности относительно санкций против России.

Встреча Зеленского с Мелони состоится сразу после заседания Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"). Во время нее, глава Минобороны Рустем Умеров пообщался со своим итальянским коллегой относительно ракет для систем ПВО, которые Италия может предоставить Украине.

Отметим, 9 января должен был посетить Рим и президент США Джо Байден, где, по сообщению Белого дома, должен был встретиться с Папой Римским Франциском, Мелони и Маттареллой.

Однако стало известно, что он не поедет в Италию из-за пожаров, которые бушуют в Калифорнии.