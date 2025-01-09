На "Рамштайні" затвердили дорожні карти з підтримки України до 2027 року

На засіданні Контактної групи з питань України, яка проходить на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, затвердили дорожні карти з підтримки України до 2027 року.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, інформує "Європейська правда".

За його словами, ці дорожні карти коаліцій визначають стратегічні цілі України до 2027 року та "стають основою для середньострокової та довгострокової підтримки".

Умєров зазначив, що Україна разом з партнерами визначила основні напрямки роботи:

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забезпечення військової допомоги;

організація закупівель;

залучення інвестицій;

підтримка української оборонної промисловості та її розвитку.

"Ці дорожні карти – це спільний результат роботи України та партнерів. 34 країни-учасниці вже стали частиною цих коаліцій. Це також важливий сигнал українській оборонній промисловості: попит на озброєння та техніку є, і він дуже високий", – резюмував український міністр.

Також на "Рамштайні" президент Володимир Зеленський закликав учасників до більшого залучення у виробництво дронів в Україні, а також до укладання двосторонніх безпекових угод з Україною.