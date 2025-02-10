Шольц похвалив себе за дебати з Мерцом

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що він добре виступив у своїй першій телевізійній дуелі з кандидатом від ХДС/ХСС Фрідріхом Мерцом.

Про це пише видання Bild, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи в ефірі Radio eins на запитання, чи добре він виступив на дебатах у неділю, Шольц сказав: "Так".

"Я маю намір виграти вибори. І я думаю, що вчорашній день показав: я це можу", – відзначив німецький канцлер.

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Вечірнє флеш-опитування Forschungsgruppe Wahlen про результати теледебатів показало, що Шольц випередив конкурента з мінімальним відривом – 37 проти 34 відсотків.

"Якщо вірити цьому опитуванню – яке, до речі, відповідає і моїм власним відчуттям – то шанси набагато кращі, ніж прогнозували соціологи та лідери громадської думки ще кілька тижнів тому", – зазначив Шольц.

Нагадаємо, дебати 9 лютого на ARD і ZDF були першими із двох запланованих. Наступні пройдуть найближчої неділі на RTL. Дострокові парламентські вибори пройдуть 23 лютого.

Серед іншого, під час дебатів Шольц і Мерц підтвердили, що по-різному дивляться на можливість надання ракет Taurus Україні.

Також на дебатах Шольц відкинув можливість вступу України до НАТО у найближчому майбутньому, пояснивши це позицією США.