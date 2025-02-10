Шольц похвалил себя за дебаты с Мерцем

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он хорошо выступил в своей первой телевизионной дуэли с кандидатом от ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем.

Об этом пишет издание Bild, сообщает "Европейская правда".

Отвечая в эфире Radio eins на вопрос, хорошо ли он выступил на дебатах в воскресенье, Шольц сказал: "Да".

"Я намерен выиграть выборы. И я думаю, что вчерашний день показал: я это могу", – отметил немецкий канцлер.

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Вечерний флеш-опрос Forschungsgruppe Wahlen о результатах теледебатов показал, что Шольц опередил конкурента с минимальным отрывом – 37 против 34 процентов.

"Если верить этому опросу – который, кстати, соответствует и моим собственным ощущениям, – то шансы гораздо лучше, чем прогнозировали социологи и лидеры общественного мнения еще несколько недель назад", – отметил Шольц.

Напомним, дебаты 9 февраля на ARD и ZDF были первыми из двух запланированных. Следующие пройдут в ближайшее воскресенье на RTL. Досрочные парламентские выборы пройдут 23 февраля.

Среди прочего, во время дебатов Шольц и Мерц подтвердили, что по-разному смотрят на возможность предоставления ракет Taurus Украине.

Также на дебатах Шольц отверг возможность вступления Украины в НАТО в ближайшем будущем, объяснив это позицией США.