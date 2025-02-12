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Придністров’я вперше закупило газ на біржі у Румунії через посередника

Новини — Середа, 12 лютого 2025, 11:13

Невизнане Придністров’я вперше придбало газ на біржі у Румунії за посередництва "Молдовагазу".

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда". 

12 лютого компанія "Молдовагаз" поставить у Придністров’я 2,59 млн кубометрів газу, придбаних на біржі у Румунії Romanian Commodity Exchange EST за передплату від "Тираспольтрансгазу".

Напередодні, 11 лютого, "Молдовагаз" прокачав у Придністров’я ще 3 млн кубометрів газу "у борг" для підтримання стабільної робот газотранспортної системи. 

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Нагадаємо, 10 лютого в уряді Молдови заявили, що Тирасполь під тиском Москви відмовився приймати запропоновану ЄС допомогу на 60 млн євро для подолання енергокризи, а лідер невизнаного регіону повідомив, що газ купуватимуть за кредит від Росії.

Для постачання газу Придністров’ю угорською компанією потрібно буде використовувати частково і ГТС України. 

Детально на цю тему – у статті 4 умови для порятунку Придністров'я: чому Кишинів дозволив пускати російський газ у Тирасполь

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