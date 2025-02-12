Приднестровье впервые закупило газ на бирже в Румынии через посредника

Непризнанное Приднестровье впервые приобрело газ на бирже в Румынии при посредничестве "Молдовагаза".

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

12 февраля компания "Молдовагаз" поставит в Приднестровье 2,59 млн кубометров газа, приобретенных на бирже в Румынии Romanian Commodity Exchange EST за предоплату от "Тираспольтрансгаза".

Накануне, 11 февраля, "Молдовагаз" прокачал в Приднестровье еще 3 млн кубометров газа "в долг" для поддержания стабильной работы газотранспортной системы.

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Напомним, 10 февраля в правительстве Молдовы заявили, что Тирасполь под давлением Москвы отказался принимать предложенную ЕС помощь на 60 млн евро для преодоления энергокризиса, а лидер непризнанного региона сообщил, что газ будут покупать за кредит от России.

Для поставок газа Приднестровью венгерской компанией нужно будет использовать частично и ГТС Украины.

Подробно на эту тему – в статье 4 условия для спасения Приднестровья: почему Кишинев разрешил пускать российский газ в Тирасполь