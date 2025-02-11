В Україні підтвердили переговори з угорською компанією про транзит газу в Придністров’я

"Оператор ГТС України" підтвердив, що веде переговори з угорською MET Group про транзит газу до невизнаного Придністров'я.

Підтвердження від оператора отримало молдовське видання Newsmaker, пише "Європейська правда".

У відповіді на запит видання "Оператор ГТС України" назвав угорську MET Group давнім партнером та зазначив, що між сторонами є контракт протягом довгих років, а також що MET Group є "одним із найактивніших користувачів наших послуг".

"Ми також підтверджуємо, що наразі тривають обговорення з MET щодо доступних потужностей і маршрутів транспортування газу через газотранспортну систему України", – відповіли в "Оператора ГТС України" на запит видання про постачання газу для Придністров'я.

Реклама:

Там додали, що, згідно з європейським законодавством, "Оператор ГТС України" надає відкритий доступ до бронювання своїх потужностей всім клієнтам, які мають договір на транспортування, включно з точками на Транбалканському газопроводі.

Раніше MET Group заявила, що готова почати поставки газу до Молдови, оплачені за рахунок російського кредиту, якщо на них погодиться "Оператор ГТС України".

Постачання може відбуватися або через Трансбалканський коридор (газопровід, що пролягає через територію України, Молдови, Румунії, Болгарії і Туреччини), або через трубопровід, що перетинає територію Молдови з півночі.

Нагадаємо, 10 лютого в уряді Молдови заявили, що Тирасполь під тиском Москви відмовився приймати запропоновану ЄС допомогу на 60 млн євро для подолання енергокризи, а лідер невизнаного регіону повідомив, що газ купуватимуть за кредит від Росії.