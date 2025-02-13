Спецпосланник Трампа отправился в Европу

Специальный представитель американского президента Дональда Трампа по вопросам Украины и России генерал Кит Келлог отправился в Европу.

Об этом он сообщил в Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Келлог написал, что направляется в Европу, чтобы "встретиться с союзниками и партнерами, которые готовы работать с США для достижения президентом США цели положить конец войне в Украине и восстановить стабильность в Европе".

"С нетерпением жду продуктивных встреч, чтобы быстро сдвинуть дело с мертвой точки", – написал он.

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Фото: Х

Государственный департамент США анонсировал, что Келлог посетит Германию, Бельгию и Украину с 13 по 22 февраля.

Ожидается, что в Украине он встретится с чиновниками и частными лицами, "которые мужественно выдержали почти три года войны".

12 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил с Трампом дальнейшие контакты во время разговора. По его словам, "длительный разговор" с Трампом касался возможности достичь мира, готовности работать вместе на уровне команд.

Перед тем Трамп говорил с хозяином Кремля Владимиром Путиным. По итогам переговоров американский президент заявил, что они с Путиным "согласились, что хотят остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной".

В тот же день в Киев приехал с визитом новоназначенный министр финансов США Скотт Бессен для переговоров по использованию украинских ископаемых.