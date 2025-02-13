Bloomberg: плани Трампа щодо України коштуватимуть європейцям додаткові $3 трильйони

Плани президента США Дональда Трампа щодо забезпечення миру в Україні можуть коштувати найбільшим країнам Європи додаткові 3,1 трильйона доларів протягом наступних 10 років.

Такими є підрахунки Bloomberg Economics, повідомляє "Європейська правда".

Дональд Трамп наполягає, що Євросоюз повинен взяти на себе основний тягар за будь-яке мирне врегулювання в Україні і після нього, зокрема, щоб займатися відбудовою.

"За підрахунками Bloomberg Economics, захист України та розширення власних збройних сил може коштувати найбільшим державам континенту додаткових 3,1 трильйона доларів протягом наступних 10 років", – йдеться у публікації агентства.

Зокрема, відновлення української армії може коштувати близько 175 мільярдів доларів протягом 10 років, залежно від стану її збройних сил на момент досягнення врегулювання і від того, яку територію українській армії потрібно буде захищати.

Миротворчі сили чисельністю 40 тисяч осіб коштуватимуть близько 30 мільярдів доларів за той самий час, хоча Володимир Зеленський стверджує, що знадобиться набагато більше військ.

Основна частина грошей піде на розбудову збройних сил країн-членів ЄС і доведення сукупного оборонного бюджету до рівня близько 3,5% ВВП, що відповідає останнім дискусіям у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Додаткове фінансування буде спрямоване на артилерійські запаси, системи протиповітряної оборони і ракетні системи. Це зміцнить східні кордони ЄС, підготує військові сили ЄС до швидкого розгортання і сприятиме значному зростанню європейської оборонної промисловості.

За даними Bloomberg Economics, якщо все це фінансуватиметься за рахунок боргів, це додасть ще 2,7 трильйона доларів до потреб у запозиченнях п'яти найбільших європейських членів НАТО протягом наступного десятиліття.

Нагадаємо, напередодні новий глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що президент США Дональд Трамп вимагає від європейських союзників по НАТО витрачати 5% від ВВП на оборону.

Країни Балтії та Польща, підтримали вимогу Трампа, інші, наприклад Німеччина, назвали 5% ВВП недосяжним показником.

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