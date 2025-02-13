Bloomberg: планы Трампа по Украине будут стоить европейцам дополнительные $3 трлн

Планы президента США Дональда Трампа по обеспечению мира в Украине могут стоить крупнейшим странам Европы дополнительные 3,1 триллиона долларов в течение следующих 10 лет.

Таковы подсчеты Bloomberg Economics, сообщает "Европейская правда".

Дональд Трамп настаивает, что Евросоюз должен взять на себя основное бремя за любое мирное урегулирование в Украине и после него, в частности, чтобы заниматься восстановлением.

"По подсчетам Bloomberg Economics, защита Украины и расширение собственных вооруженных сил может стоить крупнейшим государствам континента дополнительных 3,1 триллиона долларов в течение следующих 10 лет", – говорится в публикации агентства.

В частности, восстановление украинской армии может стоить около 175 млрд долларов в течение 10 лет, в зависимости от состояния ее вооруженных сил на момент достижения урегулирования и от того, какую территорию украинской армии нужно будет защищать.

Миротворческие силы численностью 40 тысяч человек будут стоить около 30 млрд долларов за то же время, хотя Владимир Зеленский утверждает, что понадобится гораздо больше войск.

Основная часть денег пойдет на развитие вооруженных сил стран-членов ЕС и доведение совокупного оборонного бюджета до уровня около 3,5% ВВП, что соответствует последним дискуссиям в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Дополнительное финансирование будет направлено на артиллерийские запасы, системы противовоздушной обороны и ракетные системы. Это укрепит восточные границы ЕС, подготовит военные силы ЕС к быстрому развертыванию и будет способствовать значительному росту европейской оборонной промышленности.

По данным Bloomberg Economics, если все это будет финансироваться за счет долгов, это добавит еще 2,7 триллиона долларов к потребностям в заимствованиях пяти крупнейших европейских членов НАТО в течение следующего десятилетия.

Напомним, накануне новый глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп требует от европейских союзников по НАТО тратить 5% от ВВП на оборону.

Страны Балтии и Польша, поддержали требование Трампа, другие, например Германия, назвали 5% ВВП недостижимым показателем.

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