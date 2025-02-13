Партія Мерца наростила підтримку за 10 днів до виборів у Німеччині

За десять днів до виборів до Бундестагу підтримка консервативного союзу ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцом досягла максимуму за останні місяці.

Про це свідчить передвиборче опитування ARD, повідомляє "Європейська правда".

Підтримка ХДС/ХСС зросла до 32% і консерватори все ще суттєво випереджають ультраправу "Альтернативу для Німеччини".

"АдН" посідає друге місце за кількістю голосів з 21%, тоді як СДПН і "Зелені" увійшли б до Бундестагу, отримавши по 14%. Ліві мають 6% підтримки.

Інші партії, такі як Вільна демократична партія та ліворадикальний Альянс Сари Вагенхт, не долають 5-відсотковий бар’єр.

Опитування проводилися з понеділка по середу, тобто до наїзду авто на натовп в Мюнхені. За кермом автомобіля перебував 24-річний афганець. Це черговий інцидент за участю мігранта, який може мати вплив на результат виборів.

Не всі виборці, які мають право голосу, вирішили, за яку партію вони хочуть голосувати. 18% опитаних не визначилися або не будуть голосувати.

Дострокові вибори у Німеччині відбудуться 23 лютого.

Нагадаємо, 29 січня в Бундестазі була ухвалена пропозиція ХДС/ХСС щодо посилення міграційної політики завдяки голосам ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Голосування стало переломним, оскільки зламало багаторічний консенсус німецьких політичних партій щодо відмови від співпраці з крайніми правими. Воно призвело до масових протестів у Німеччині проти співпраці консерваторів з "АдН".

Деталі читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Альтернатива для канцлера Німеччини.