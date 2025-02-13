Партия Мерца нарастила поддержку за 10 дней до выборов в Германии

За десять дней до выборов в Бундестаг поддержка консервативного союза ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцом достигла максимума за последние месяцы.

Об этом свидетельствует предвыборный опрос ARD, сообщает "Европейская правда".

Поддержка ХДС/ХСС выросла до 32% и консерваторы все еще существенно опережают ультраправую "Альтернативу для Германии".

"АдГ" занимает второе место по количеству голосов с 21%, тогда как СДПГ и „Зеленые" вошли бы в Бундестаг, получив по 14%. Левые имеют 6% поддержки.

Другие партии, такие как Свободная демократическая партия и леворадикальный Альянс Сары Вагенхт, не преодолевают 5-процентный барьер.

Опросы проводились с понедельника по среду, то есть до наезда авто на толпу в Мюнхене. За рулем автомобиля находился 24-летний афганец. Это очередной инцидент с участием мигранта, который может иметь влияние на результат выборов.

Не все избиратели, имеющие право голоса, решили, за какую партию они хотят голосовать. 18% опрошенных не определились или не будут голосовать.

Досрочные выборы в Германии состоятся 23 февраля.

Напомним, 29 января в Бундестаге было принято предложение ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики благодаря голосам ультраправой "Альтернативы для Германии".

Голосование стало переломным, поскольку сломало многолетний консенсус немецких политических партий относительно отказа от сотрудничества с крайне правыми. Оно привело к массовым протестам в Германии против сотрудничества консерваторов с "АдГ".

Детали читайте в материале "ЕвроПравды": Альтернатива для канцлера Германии.