Шольц має намір піти з політики після канцлерства

Глава уряду Німеччини Олаф Шольц повідомив, що не хоче продовжувати кар'єру після завершення свого канцлерства.

Як пише "Європейська правда", про це він розповів у подкасті Jung&Naiv, його слова наводить видання F.A.Z.

Політик напередодні виборів 23 лютого заявив, що розраховує поки що залишитися на посаді канцлера.

"Але з моєї точки зору, не схоже на те, що після цього буде щось інше", – сказав Шольц, додавши, що після канцлерства він хоче знову бути "абсолютно нормальним громадянином".

Коли його запитали про колишнього канцлера Герхарда Шредера, який після свого канцлерства продовжував працювати, Шольц відповів: "Я думаю, що про це не може бути й мови для мене, та й для всіх інших теж".

Після закінчення свого канцлерства Шредер приєднався до компаній, що володіють більшістю акцій газопроводу "Північний потік", зокрема, як лобіст.

У свої 66 років Шольц вже досяг пенсійного віку, але наразі він також балотується до Бундестагу. Його Соціал-демократична партія відстає в опитуваннях громадської думки напередодні виборів, тож шансів на те, що Шольц обійматиме посаду ще один термін, близькі до нуля.

За десять днів до виборів до Бундестагу підтримка консервативного союзу ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцом досягла максимуму за останні місяці.

За даними ЗМІ, віцепрезидент США Джей Ді Венс відмовився від зустрічі з Олафом Шольцом на Мюнхенській безпековій конференції, бо йому ще недовго бути канцлером.