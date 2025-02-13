ЗМІ: віцепрезидент США відмовився від зустрічі із Шольцом на Мюнхенській конференції

Віцепрезидент США Джей Ді Венс не зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцом на Мюнхенській безпековій конференції, яка стартує у пʼятницю, 14 лютого.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Німецький посадовець на умовах анонімності заявив Politico, що зустрічі Венса й Шольца на полях "Мюнхена" не планується.

Він, однак, підкреслив, що політики вже провели переговори під час саміту зі штучного інтелекту в Парижі на початку тижня.

Колишній посадовець США, який також говорив з Politico на умовах анонімності, стверджує, що Венс і не планував зустрічатися з Шольцом у Мюнхені, бо запланував їх ще на початку лютого.

"Нам не потрібно з ним (Шольцом. – Ред.) зустрічатися, він недовго буде канцлером", – так співрозмовник видання охарактеризував підхід команди Венса.

Віцепрезидент США, однак, під час візиту до Німеччини зустрінеться з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром, а також імовірним наступним канцлером Фрідріхом Мерцом.

Відомо також, що Джей Ді Венс зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській безпековій конференції у пʼятницю, 14 лютого.