Шольц намерен уйти из политики после канцлерства

Глава правительства Германии Олаф Шольц сообщил, что не хочет продолжать карьеру после завершения своего канцлерства.

Как пишет "Европейская правда", об этом он рассказал в подкасте Jung&Naiv, его слова приводит издание F.A.Z.

Политик накануне выборов 23 февраля заявил, что рассчитывает пока остаться на посту канцлера.

"Но с моей точки зрения, не похоже на то, что после этого будет что-то другое", – сказал Шольц, добавив, что после канцлерства он хочет снова быть „абсолютно нормальным гражданином".

Когда его спросили о бывшем канцлере Герхарде Шредера, который после своего канцлерства продолжал работать, Шольц ответил: "Я думаю, что об этом не может быть и речи для меня, да и для всех остальных тоже".

После окончания своего канцлерства Шредер присоединился к компаниям, владеющим большинством акций газопровода "Северный поток", в частности, как лоббист.

В свои 66 лет Шольц уже достиг пенсионного возраста, но сейчас он также баллотируется в Бундестаг. Его Социал-демократическая партия отстает в опросах общественного мнения накануне выборов, поэтому шансов на то, что Шольц будет занимать должность еще один срок, близки к нулю.

За десять дней до выборов в Бундестаг поддержка консервативного союза ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцом достигла максимума за последние месяцы.

По данным СМИ, вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался от встречи с Олафом Шольцем на Мюнхенской конференции по безопасности, так как ему еще недолго быть канцлером.