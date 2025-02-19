Сійярто похвалився, що Угорщина знову заблокувала санкції проти патріарха Кирила

Європейський Союз укотре спробував запровадити санкції проти глави Російської православної церкви, патріарха Кирила, але Угорщина заблокувала цей крок, заявив глава МЗС Петер Сійярто.

Як повідомляє "Європейська правда", слова угорського міністра цитує Telex.

В оприлюдненому у Facebook відеозверненні Сійярто розповів, що у 16-му пакеті санкцій проти РФ є послаблення для Угорщини.

Зокрема, за його словами, Угорщині дозволено використовувати продукти з російської нафти, імпортованої компанією Mol і перероблюваної на НПЗ Slovnaft у Братиславі, а також дозволено проводити роботи з технічного обслуговування та гарантійного ремонту третьої лінії будапештського метро.

Потім Сійярто згадав, що Угорщина заблокувала запровадження санкцій проти 27 осіб та організацій.

"Вони хотіли знову запровадити санкції проти патріарха Кирила, ми не допустили цього, бо якщо ми вносимо церковних лідерів до санкційного списку, ми втрачаємо можливість для самих церков діяти в ім'я миру", – сказав глава МЗС Угорщини.

Він також додав, що Угорщина заблокувала внесення до санкційного списку Олімпійського комітету Росії та двох російських футбольних команд, оскільки, на думку Будапешта, "це стало б глузуванням над усім механізмом ЄС".

Сійярто вважає, що цією блокадою угорський уряд "врятував залишки честі ЄС".

"Однак час санкційної політики минув, з'явилася нова реальність, оскільки переговори між США і Росією розвиваються вельми багатообіцяюче, і ми щиро сподіваємося, що в майбутньому відносини між США і Росією покращаться настільки, що всю цю санкційну політику можна буде забути", – додав міністр.

Як відомо, посли Європейського Союзу у середу, 19 лютого, погодили 16-й пакет санкцій у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України.

Угорщина і раніше публічно говорила, як не допустила накладання санкцій Євросоюзу на патріарха Російської православної церкви Кирила та посла Росії в ООН Василія Небензі.

А при ухваленні попереднього пакета санкцій Угорщина заблокувала внесення в санкційний список російських олігархів Іскандара Махмудова та Андрея Бокарьова.