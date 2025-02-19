Сийярто похвастался, что Венгрия снова заблокировала санкции против патриарха Кирилла

Европейский Союз в очередной раз попытался ввести санкции против главы Русской православной церкви, патриарха Кирилла, но Венгрия заблокировала этот шаг, заявил глава МИД Петер Сийярто.

Как сообщает "Европейская правда", слова венгерского министра цитирует Telex.

В обнародованном в Facebook видеообращении Сийярто рассказал, что в 16-м пакете санкций против РФ есть послабления для Венгрии.

В частности, по его словам, Венгрии разрешено использовать продукты из российской нефти, импортируемой компанией Mol и перерабатываемой на НПЗ Slovnaft в Братиславе, а также разрешено проводить работы по техническому обслуживанию и гарантийному ремонту третьей линии будапештского метро.

Затем Сийярто вспомнил, что Венгрия заблокировала введение санкций против 27 человек и организаций.

"Они хотели снова ввести санкции против патриарха Кирилла, мы не допустили этого, потому что если мы вносим церковных лидеров в санкционный список, мы теряем возможность для самих церквей действовать во имя мира", – сказал глава МИД Венгрии.

Он также добавил, что Венгрия заблокировала внесение в санкционный список Олимпийского комитета России и двух российских футбольных команд, поскольку, по мнению Будапешта, "это стало бы насмешкой над всем механизмом ЕС".

Сийярто считает, что этой блокадой венгерское правительство "спасло остатки чести ЕС".

"Однако время санкционной политики прошло, появилась новая реальность, поскольку переговоры между США и Россией развиваются весьма многообещающе, и мы искренне надеемся, что в будущем отношения между США и Россией улучшатся настолько, что всю эту санкционную политику можно будет забыть", – добавил министр.

Как известно, послы Европейского Союза в среду, 19 февраля, согласовали 16-й пакет санкций в ответ на полномасштабную агрессию России против Украины.

Венгрия и ранее публично говорила, как не допустила наложения санкций Евросоюза на патриарха Русской православной церкви Кирилла и посла России в ООН Василия Небензи.

А при принятии предыдущего пакета санкций Венгрия заблокировала внесение в санкционный список российских олигархов Искандара Махмудова и Андрея Бокарева.