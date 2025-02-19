Трамп похвастался "успешными переговорами" с россиянами

Президент США Дональд Трамп опубликовал пост с ложными заявлениями о помощи Украине, в котором, в частности, похвастался "успешными переговорами" с Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на публикацию Трампа в Truth Social.

Трамп написал, что "такой себе комик Владимир Зеленский уговорил Соединенные Штаты Америки потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую невозможно выиграть".

При этом он ложно заявил, что Соединенные Штаты потратили на поддержку Украины "на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа", и что президент Зеленский якобы признает, что половина денег, которые ему прислали США, "исчезли".

"Тем временем мы успешно ведем переговоры о прекращении войны с Россией, что, по общему признанию, может сделать только Трамп и администрация Трампа. Байден никогда не пытался, Европа не смогла принести мир, а Зеленский, вероятно, хочет сохранить доступ к легким деньгам", – написал американский президент.

Напомним, Зеленский 19февраля раскритиковал заявления команды Трампа об объемах помощи Украине.

Он также ответил на заявления Трампа о том, что его поддержка среди украинцев якобы составляет 4%.