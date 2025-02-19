Експремʼєрка Норвегії вважає, що Трамп поширює російську пропаганду

Лідерка опозиційної Консервативної партії Норвегії та колишня премʼєра країни Ерна Сольберг назвала заяви Дональда Трампа про те, що Володимир Зеленський є диктатором, "російською пропагандою".

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в коментарі VG.

Сольберг наголосила, що Володимир Зеленський – "законно обраний і легітимний президент України", а "стверджувати протилежне – означає поширювати російську пропаганду".

Лідерка норвезьких консерваторів нагадала, що повномасштабну війну проти України, якій незабаром виповниться три роки, розпочала Росія.

"Росія може закінчити цю війну в будь-який момент, виводячи свої війська з країни, в яку вона вторглася", – каже Сольберг.

Вона вважає, що зараз як ніколи важливо, аби Норвегія і Європа стали на захист своїх союзників і спільних цінностей.

"Якби Норвегія зазнала нападу, ми, норвежці, ніколи б не погодилися з тим, щоб хтось інший диктував нам, коли і на яких умовах ми повинні вести переговори про мир", – наголосила політикиня.

Раніше президент України Володимир Зеленський відповів на заяви очільника Білого дому Дональда Трампа про те, що його підтримка серед українців нібито становить 4%.

Зокрема, український президент зазначив, що Трамп став жертвою російської дезінформації.

Після цього Трамп назвав президента України Володимира Зеленського диктатором і заявив, що Зеленський повинен діяти швидко, якщо Україна хоче вижити як країна.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре вважає заяви Трампа глибоко необґрунтованими.