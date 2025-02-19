Экс-премьер Норвегии считает, что Трамп распространяет российскую пропаганду

Лидер оппозиционной Консервативной партии Норвегии и бывшая премьера страны Эрна Сольберг назвала заявления Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский является диктатором, "российской пропагандой".

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в комментарии VG.

Сольберг подчеркнула, что Владимир Зеленский – "законно избранный и легитимный президент Украины", а "утверждать обратное – значит распространять российскую пропаганду".

Лидер норвежских консерваторов напомнила, что полномасштабную войну против Украины, которой вскоре исполнится три года, начала Россия.

"Россия может закончить эту войну в любой момент, выводя свои войска из страны, в которую она вторглась", – говорит Сольберг.

Она считает, что сейчас как никогда важно, чтобы Норвегия и Европа встали на защиту своих союзников и общих ценностей.

"Если бы Норвегия подверглась нападению, мы, норвежцы, никогда бы не согласились с тем, чтобы кто-то другой диктовал нам, когда и на каких условиях мы должны вести переговоры о мире", – подчеркнула политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявления главы Белого дома Дональда Трампа о том, что его поддержка среди украинцев якобы составляет 4%.

В частности, украинский президент отметил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.

После этого Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором и заявил, что Зеленский должен действовать быстро, если Украина хочет выжить как страна.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре считает заявления Трампа глубоко необоснованными.