Суд Іспанії конфіскував паспорт колишньої "правої руки" Санчеса

Верховний суд Іспанії конфіскував паспорт колишнього міністра транспорту Хосе Луїса Абалоса, колишнього близького союзника премʼєр-міністра Педро Санчеса, в межах розслідування звинувачень у хабарництві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Абалоса, який був міністром транспорту Іспанії з 2018 по 2021 рік, звинувачують в участі в корупційній схемі, пов'язаній з закупівлею масок і санітарного обладнання у березні-червні 2020-го під час пандемії COVID-19.

Минулого року іспанський Верховний суд розпочав розслідування щодо ексміністра – і колишнього близького соратника Санчеса – за звинуваченням у корупції, розкраданні коштів та зловживанні службовим становищем.

Суд 20 лютого постановив конфіскувати паспорт Абалоса та з'являтися до органів влади кожні два тижні.

Ці заходи необхідні для того, щоб колишній міністр не зміг "ухилитися від правосуддя" з огляду на "особливу серйозність інкримінованих йому кримінальних злочинів", заявили в суді.

Абалос, якого відсторонили від посади міністра транспорту Іспанії в липні 2021 року, був виключений із Соціалістичної партії Санчеса в лютому, коли справа набула розголосу.

Він все ще залишається в парламенті як незалежний депутат.

Скандал став приводом для правої опозиції звинуватити премʼєра Іспанії в тому, що він знав про корупцію Абалоса та покривав її.

Дружина і брат Санчеса також стали фігурантами окремих розслідувань щодо ймовірної корупції та торгівлі впливом. Сам прем'єр Іспанії охарактеризував їх як спробу підірвати його та його уряд.