В уряді Іспанії назвали сфабрикованими звинувачення брата прем’єра в корупції

Уряд Іспанії розкритикував чергове звинувачення, висунуте ультраправою групою Manos Limpias ("Чисті руки"), проти родича прем’єр-міністра Педро Санчеса – цього разу брата, що змусило суд розпочати попереднє розслідування.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації AFP.

Брат іспанського прем'єр-міністра, Давид Санчес, працює в раді провінції Бадахос на південному сході країни, де очолює управління з питань

Місцевий суд підтвердив AFP, що відкрив розслідування щодо лідера соціалістів провінції і двох співробітників, не називаючи імен. Вони перебувають під слідством за підозрою у привласненні державних коштів, зловживанні впливом і спотворенні процесу правосуддя.

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За даними місцевих ЗМІ, у скарзі Manos Limpias стверджується, що Давид Санчес, який очолює відділ виконавських мистецтв у провінційній раді Бадахоса, отримує державну зарплату, не виконуючи при цьому своїх обов'язків.

Речниця уряду Іспанії Пілар Алегрія на прохання прокоментувати звинувачення проти брата Санчеса відкинула їх. "Це знову Manos Limpias, тобто ми знову стикаємося зі сфабрикованим звинуваченням, яке знову базується на уривках із цифрових таблоїдів", – сказала вона.

У квітні Manos Limpias подали скаргу на дружину Санчеса, Бегонію Гомес, за підозрою у зловживанні впливом і корупції, після чого суд Мадрида розпочав розслідування. Минулого тижня суд викликав Гомес для надання свідчень.

Сам прем'єр Іспанії на тлі корупційного скандалу довкола дружини навіть задумався про відставку, але зрештою 29 квітня голова уряду Іспанії оголосив, що залишиться на посаді.

Прокуратура Мадрида заявила, що вимагала закрити справу про корупцію проти дружини Санчеса.

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