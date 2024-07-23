Дружина прем'єра Іспанії оскаржила рішення викликати його до суду для свідчень

Дружина прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса Бегонья Гомес, якій закидають корупцію та зловживання впливом, оскаржила рішення про виклик свого чоловіка до суду для свідчень.

Про це повідомило агентство EFE, пише "Європейська правда".

Гомес попросила суддю Хуана Карлоса Пейнадо відкликати своє "несподіване" рішення про виклик Санчеса як свідка наступного вівторка, 30 липня, оскільки для цього немає "ні найменших підстав".

У своїй апеляції адвокат Антоніо Камачо називає "несподіваною" і такою, що суперечить закону, постанову, в якій дається згода на допит голови уряду в рамках "особливої лінії розслідування", відкритої суддею.

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Нагадаємо, наприкінці квітня суд Мадрида підтвердив попереднє розслідування щодо Бегоньї Гомес за підозрою у зловживанні впливом і корупції. Розслідування почалось у відповідь на скаргу неурядової групи "Чисті руки", яка в минулому подала низку безуспішних судових позовів проти політиків.

У позові дружину Санчеса звинувачують у торгівлі впливом і корупції під час її роботи в освітньому центрі IE Africa Center. Стверджується, що вона нібито посприяла отриманню урядових субсидій кільком компаніям, з якими працювала.

Прокуратура Мадрида заявила, що вимагала закрити справу про корупцію проти дружини Санчеса.

Педро Санчес на тлі корупційного скандалу довкола дружини навіть задумався про відставку, але зрештою 29 квітня голова уряду Іспанії оголосив, що залишиться на посаді.

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