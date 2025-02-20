Суд Испании конфисковал паспорт бывшей "правой руки" Санчеса

Верховный суд Испании конфисковал паспорт бывшего министра транспорта Хосе Луиса Абалоса, бывшего близкого союзника премьер-министра Педро Санчеса, в рамках расследования обвинений во взяточничестве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Абалоса, который был министром транспорта Испании с 2018 по 2021 год, обвиняют в участии в коррупционной схеме, связанной с закупкой масок и санитарного оборудования в марте-июне 2020-го во время пандемии COVID-19.

В прошлом году испанский Верховный суд начал расследование в отношении экс-министра – и бывшего близкого соратника Санчеса – по обвинению в коррупции, хищении средств и злоупотреблении служебным положением.

Суд 20 февраля постановил конфисковать паспорт Абалоса и являться в органы власти каждые две недели.

Эти меры необходимы для того, чтобы бывший министр не смог "уклониться от правосудия" ввиду "особой серьезности инкриминируемых ему уголовных преступлений", заявили в суде.

Абалос, которого отстранили от должности министра транспорта Испании в июле 2021 года, был исключен из Социалистической партии Санчеса в феврале, когда дело получило огласку.

Он все еще остается в парламенте как независимый депутат.

Скандал стал поводом для правой оппозиции обвинить премьера Испании в том, что он знал о коррупции Абалоса и покрывал ее.

Жена и брат Санчеса также стали фигурантами отдельных расследований относительно вероятной коррупции и торговли влиянием. Сам премьер Испании охарактеризовал их как попытку подорвать его и его правительство.