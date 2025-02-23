Маск у день виборів в Німеччині відкрито підтримав ультраправих

Американський мільярдер і соратник Дональда Трампа Ілон Маск у день виборів у Німеччині вчергове продемонстрував свою підтримку ультраправій партії "Альтрернатива для Німеччини".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, у своїй соцмережі Х (Twitter) Маск написав "АfD" ("АдН") поруч з шістьома емодзі німецького прапора у повідомленні, яке він прикріпив у своєму профілі.

Маск також перепостив звернення ультраправої інфлюенсерки Наомі Зайб, яка заявила, що тільки "АдН" може врятувати Німеччину, і опублікував уривок виступу члена "АдН" Бйорна Гьокке, якого німецький суд офіційно дозволив називати фашистом.

Раніше Маск протягом тижнів виступав на підтримку "АдН", зокрема, долучившись до передвиборчого заходу партії та провівши ефір у своїй соцмережі з лідеркою партії Алісою Вайдель.

Громадяни Німеччини у неділю, 23 лютого, голосують на дострокових виборах до Бундестагу.

Очікується, що ультраправа "Альтернатива для Німеччини" досягне найкращого результату в історії та займе друге місце.

Перемогу на виборах прогнозують консервативному союзу ХДС/ХСС, а відтак його лідер Фрідріх Мерц, відомий рішучою проукраїнською позицією, має найкращі шанси стати наступним канцлером Німеччини.

Виборча кампанія була затьмарена безпрецедентним втручанням з боку США, зокрема з боку віцепрезидента Джей Ді Венса і американського мільярдера Ілона Маска.