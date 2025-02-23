Маск в день выборов в Германии открыто поддержал ультраправых

Американский миллиардер и соратник Дональда Трампа Илон Маск в день выборов в Германии в очередной раз продемонстрировал свою поддержку ультраправой партии "Альтрернатива для Германии".

Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, в своей соцсети Х (Twitter) Маск написал "АfD" ("АдН") рядом с шестью эмодзи немецкого флага в сообщении, которое он прикрепил в своем профиле.

Маск также перепостил обращение ультраправой инфлюенсерки Наоми Зайб, которая заявила, что только "АдГ" может спасти Германию, и опубликовал отрывок выступления члена "АдГ" Бьорна Гёкке, которого немецкий суд официально разрешил называть фашистом.

Ранее Маск в течение недель выступал в поддержку "АдГ", в частности, присоединившись к предвыборному мероприятию партии и проведя эфир в своей соцсети с лидером партии Алисой Вайдель.

Граждане Германии в воскресенье, 23 февраля, голосуют на досрочных выборах в Бундестаг.

Ожидается, что ультраправая "Альтернатива для Германии" достигнет лучшего результата в истории и займет второе место.

Победу на выборах прогнозируют консервативному союзу ХДС/ХСС, а затем его лидер Фридрих Мерц, известный решительной проукраинской позицией, имеет лучшие шансы стать следующим канцлером Германии.

Избирательная кампания была омрачена беспрецедентным вмешательством со стороны США, в частности со стороны вице-президента Джей Ди Венса и американского миллиардера Илона Маска.