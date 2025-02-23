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У Німеччині проходять вибори, що ведуть до зміни влади

Новини — Неділя, 23 лютого 2025, 09:01 — Христина Бондарєва

Громадяни Німеччини у неділю, 23 лютого, голосують на дострокових виборах до Бундестагу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Виборчі дільниці відчинилися о 8:00 за місцевим часом (9:00 за київським) та працюватимуть до 18:00 (19:00 за київським часом). Після їх закриття стануть відомими перші прогнози. 

Перемогу на виборах прогнозують консервативному союзу ХДС/ХСС, а відтак його лідер Фрідріх Мерц, відомий рішучою проукраїнською позицією, має найкращі шанси стати наступним канцлером Німеччини. 

Очікується, що ультраправа "Альтернатива для Німеччини" досягне найкращого результату в історії та займе друге місце. 

Перемога ХДС/ХСС не дозволить блоку самостійно сформувати уряд, тож йому доведеться шукати партнерів для коаліції. Ними можуть стати соціал-демократи чи "Зелені" – або  й ті, і інші залежно від результатів виборів.

Очікується, що коаліційні переговори будуть складними після кампанії, яка виявила гострі розбіжності щодо міграції і того, як побороти силу ультраправих у країні. 

Це може призвести до того, що канцлер Олаф Шольц виконуватиме обов’язки глави уряду ще кілька місяців. 

Вибори 23 лютого були оголошені після розвалу коаліції Шольца, яка складалася з його соціал-демократів, "Зелених" і ліберальних вільних демократів. 

Партія Шольца СДПН очікує на цих виборах найгіршого результату з часів Другої світової війни.

Виборча кампанія була затьмарена безпрецедентним втручанням з боку США, зокрема з боку віцепрезидента Джей Ді Венса і американського мільярдера Ілона Маска.

Вона також пройшла на тлі численних нападів, скоєних мігрантами, і запеклих дискусій про те, як подолати нелегальну міграцію.

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Німеччина
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