У Німеччині проходять вибори, що ведуть до зміни влади

Громадяни Німеччини у неділю, 23 лютого, голосують на дострокових виборах до Бундестагу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Виборчі дільниці відчинилися о 8:00 за місцевим часом (9:00 за київським) та працюватимуть до 18:00 (19:00 за київським часом). Після їх закриття стануть відомими перші прогнози.

Перемогу на виборах прогнозують консервативному союзу ХДС/ХСС, а відтак його лідер Фрідріх Мерц, відомий рішучою проукраїнською позицією, має найкращі шанси стати наступним канцлером Німеччини.

Очікується, що ультраправа "Альтернатива для Німеччини" досягне найкращого результату в історії та займе друге місце.

Перемога ХДС/ХСС не дозволить блоку самостійно сформувати уряд, тож йому доведеться шукати партнерів для коаліції. Ними можуть стати соціал-демократи чи "Зелені" – або й ті, і інші залежно від результатів виборів.

Очікується, що коаліційні переговори будуть складними після кампанії, яка виявила гострі розбіжності щодо міграції і того, як побороти силу ультраправих у країні.

Це може призвести до того, що канцлер Олаф Шольц виконуватиме обов’язки глави уряду ще кілька місяців.

Вибори 23 лютого були оголошені після розвалу коаліції Шольца, яка складалася з його соціал-демократів, "Зелених" і ліберальних вільних демократів.

Партія Шольца СДПН очікує на цих виборах найгіршого результату з часів Другої світової війни.

Виборча кампанія була затьмарена безпрецедентним втручанням з боку США, зокрема з боку віцепрезидента Джей Ді Венса і американського мільярдера Ілона Маска.

Вона також пройшла на тлі численних нападів, скоєних мігрантами, і запеклих дискусій про те, як подолати нелегальну міграцію.