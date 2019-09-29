Суд в Німеччині дозволив називати ультраправого політика фашистом

Адміністративний суд у Німеччині за терміновою процедурою виніс рішення, у якому дозволив називати лідера ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) в Тюрингії Бьорна Гьокке фашистом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.

У судовій суперечці йшлося про демонстрацію у місті Айзенах. Мітинг отримав назву "Протест проти расистської AfD, особливо проти фашиста Гьокке".

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Міська адміністрація Ейзенаха не хотіла цього дозволити, бо бачила у такій назву загрозу особистим правам Гьокке та громадській безпеці.

Організатори демонстрації звернулись до суду, пославшись на свободу вираження поглядів. Вони також представили цитати Гьокке, та пояснили, чому вважають доречним називати політика фашистом.

Суд вирішив, що організатори акції навели досить правдоподібні аргументи, і що їх оціночне судження "виникло не на рівному місці, а засноване на перевірених фактах".