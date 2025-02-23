У Вільнюсі встановили трьох "Путінів" у формі в’язня та в наручниках

Напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну біля колишньої в'язниці КДБ у Вільнюсі виставили три фігури, що зображують главу Кремля Владіміра Путіна у формі ув'язненого та в наручниках.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Демонстрація фігури Путіна, одягненого в форму злочинця і наручники, покликана дати людям, які приймають рішення, і громадськості відчуття того, яких рішень і вчинків вимагає від них історична справедливість, пояснили в литовському Центрі досліджень геноциду і опору (LGGRTC).

фото: BNS

Арунас Бубніс, генеральний директор центру LGGRTC, вважає, що саме так має виглядати майбутнє російського лідера.

"Путіну, я думаю, місце не за столом переговорів, як вони хочуть зробити зараз, а в цьому в'язничному одязі (він має) потрапити на лаву підсудних Гаазького трибуналу", – сказав Бубніс журналістам у неділю.

За словами Бубніса, Литва з власної історії знає, що таке геноцид і масовий терор, і Росія повинна відшкодувати Україні збитки за звірства, яких вона завдала.

Водночас, за даними ЗМІ, європейські держави вважають, що відмова нової адміністрації США від називання Росії агресором може сигналізувати про їхній вихід з групи країн, які готують спецтрибунал за злочин агресії проти України.

Глава МЗС України Андрій Сибіга закликав у неділю подивитись на дії Росії на тлі повідомлень про те, що Сполучені Штати відмовляються назвати РФ агресором в кількох резолюціях.