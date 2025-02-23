В Вильнюсе установили трех "Путинов" в форме заключенного и в наручниках

Накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину возле бывшей тюрьмы КГБ в Вильнюсе выставили три фигуры, изображающие главу Кремля Владимира Путина в форме заключенного и в наручниках.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Демонстрация фигуры Путина, одетого в форму преступника и наручники, призвана дать людям, которые принимают решения, и общественности ощущение того, каких решений и поступков требует от них историческая справедливость, пояснили в литовском Центре исследований геноцида и сопротивления (LGGRTC).

фото: BNS

Арунас Бубнис, генеральный директор центра LGGRTC, считает, что именно так должно выглядеть будущее российского лидера.

"Путину, я думаю, место не за столом переговоров, как они хотят сделать сейчас, а в этой тюремной одежде (он должен) попасть на скамью подсудимых Гаагского трибунала", – сказал Бубнис журналистам в воскресенье.

По словам Бубниса, Литва из собственной истории знает, что такое геноцид и массовый террор, и Россия должна возместить Украине ущерб за зверства, которые она нанесла.

В то же время, по данным СМИ, европейские государства считают, что отказ новой администрации США от называния России агрессором может сигнализировать об их выходе из группы стран, которые готовят спецтрибунал за преступление агрессии против Украины.

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал в воскресенье посмотреть на действия России на фоне сообщений о том, что Соединенные Штаты отказываются назвать РФ агрессором в нескольких резолюциях.