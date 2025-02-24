Переможець виборів у Німеччині порівняв втручання США у вибори із втручанням Росії

Фрідріх Мерц, лідер блоку ХДС/ХСС, що виграв парламентські вибори у Німеччині, заявив, що втручання у виборчий процес з боку США нагадало втручання Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Мерц сказав в ефірі німецького телебачення у неділю ввечері, його цитує Politico.

Він особливо критикував радника Дональда Трампа, мільярдера Ілона Маска за підтримку ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

Мерц сказав, що не має жодних ілюзій щодо того, "що відбувається з Америки".

"Погляньте на нещодавнє втручання в німецьку виборчу кампанію пана Ілона Маска – це унікальна подія. Втручання з боку Вашингтона було не менш драматичним, радикальним і, зрештою, обурливим, ніж втручання, які ми бачили з боку Москви. Ми перебуваємо під таким масованим тиском з двох сторін, що моїм абсолютним пріоритетом зараз дійсно є створення єдності в Європі", – заявив Мерц.

Він також пообіцяв зміцнити незалежність від США і засумнівався у майбутньому існування НАТО.

Консервативний блок Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу набирає найбільшу кількість голосів виборців за підсумками виборів 23 лютого, а Мерц, як очікують, стане наступним канцлером Німеччини.

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" здобула беззаперечну перемогу у землях колишньої Східної Німеччини.