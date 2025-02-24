Победитель выборов в Германии сравнил вмешательство США в выборы с вмешательством России

Фридрих Мерц, лидер блока ХДС/ХСС, выигравший парламентские выборы в Германии, заявил, что вмешательство в избирательный процесс со стороны США напомнило вмешательство России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Мерц сказал в эфире немецкого телевидения в воскресенье вечером, его цитирует Politico.

Он особенно критиковал советника Дональда Трампа, миллиардера Илона Маска за поддержку ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

Мерц сказал, что не имеет никаких иллюзий относительно того, "что происходит из Америки".

"Взгляните на недавнее вмешательство в немецкую избирательную кампанию господина Илона Маска – это уникальное событие. Вмешательство со стороны Вашингтона было не менее драматичным, радикальным и, в конце концов, возмутительным, чем вмешательства, которые мы видели со стороны Москвы. Мы находимся под таким массированным давлением с двух сторон, что моим абсолютным приоритетом сейчас действительно является создание единства в Европе", – заявил Мерц.

Он также пообещал укрепить независимость от США и усомнился в будущем существования НАТО.

Консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза набирает наибольшее количество голосов избирателей по итогам выборов 23 февраля, а Мерц, как ожидают, станет следующим канцлером Германии.

Ультраправая "Альтернатива для Германии" одержала безоговорочную победу в землях бывшей Восточной Германии.