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Зеленський привітав Мерца з перемогою на виборах у Німеччині

Новини — Понеділок, 24 лютого 2025, 10:56 — Христина Бондарєва

Президент України Володимир Зеленський привітав консервативний союз ХДС/ХСС і Фрідріха Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу. 

Про це глава держави написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Зеленський відзначив, що Україна розраховує на продовження спільної з Німеччиною роботи заради захисту життів і наближення реального миру в Україні, а також на зміцнення Європи. 

"Європі потрібно вміти захищати себе, розвивати свої індустрії та досягати необхідних результатів. Європі потрібні спільні успіхи, і успіхи принесуть Європі ще більше єдності", – написав український президент.

Консервативний блок ХДС/ХСС набрав найбільшу кількість голосів виборців за підсумками виборів 23 лютого, а Мерц, як очікують, стане наступним канцлером Німеччини.

У неділю ввечері Мерц пообіцяв зміцнити незалежність від США і засумнівався у майбутньому існування НАТО.

Деталі читайте у статті: Канцлер усієї Європи: як Німеччина обрала головного опонента Дональду Трампу

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