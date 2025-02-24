Зеленський привітав Мерца з перемогою на виборах у Німеччині
Президент України Володимир Зеленський привітав консервативний союз ХДС/ХСС і Фрідріха Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу.
Про це глава держави написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
Зеленський відзначив, що Україна розраховує на продовження спільної з Німеччиною роботи заради захисту життів і наближення реального миру в Україні, а також на зміцнення Європи.
"Європі потрібно вміти захищати себе, розвивати свої індустрії та досягати необхідних результатів. Європі потрібні спільні успіхи, і успіхи принесуть Європі ще більше єдності", – написав український президент.
Консервативний блок ХДС/ХСС набрав найбільшу кількість голосів виборців за підсумками виборів 23 лютого, а Мерц, як очікують, стане наступним канцлером Німеччини.
У неділю ввечері Мерц пообіцяв зміцнити незалежність від США і засумнівався у майбутньому існування НАТО.
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