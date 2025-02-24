Зеленский поздравил Мерца с победой на выборах в Германии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил консервативный союз ХДС/ХСС и Фридриха Мерца с победой на выборах в Бундестаг.

Об этом глава государства написал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на продолжение совместной с Германией работы ради защиты жизней и приближения реального мира в Украине, а также на укрепление Европы.

"Европе нужно уметь защищать себя, развивать свои индустрии и достигать необходимых результатов. Европе нужны общие успехи, и успехи принесут Европе еще больше единства", – написал украинский президент.

Консервативный блок ХДС/ХСС набрал наибольшее количество голосов избирателей по итогам выборов 23 февраля, а Мерц, как ожидается, станет следующим канцлером Германии.

В воскресенье вечером Мерц пообещал укрепить независимость от США и усомнился в будущем существования НАТО.

Детали читайте в статье: Канцлер всей Европы: как Германия выбрала главного оппонента Дональду Трампу.