Кремль заявив, що прийняв вибачення Сербії за голосування проти Росії в ООН

У Кремлі заявили, що прийняли вибачення президента Сербії Александара Вучича за делегатів, які нібито "помилково" проголосували в ООН за антиросійську резолюцію щодо України.

Як пише "Європейська правда", про це заявив у вівторок речник Кремля Дмитрій Пєсков, його слова наводить російське агентство "Интерфакс".

Пєскова запитали, як у Кремлі поставилися до того, що делегація Сербії проголосувала за резолюцію ООН щодо України, ініційовану українцями та ЄС, і чи прийняли вибачення Вучича.

"Безумовно, почули, безумовно, прийняли (вибачення Вучича). Дійсно, трапляються технічні помилки. І звичайно, така оперативна реакція глави держави вельми імпонує нам", – сказав Пєсков журналістам.

Нагадаємо, у понеділок Генеральна асамблея ООН схвалила 93 голосами резолюцію із засудженням російської агресії, ініційовану Україною та європейськими партнерами.

Сербський президент Александар Вучич заявив, що Сербія припустилася помилки і слід було утриматися.

Віцепрем’єр Сербії Александар Вулін назвав ганьбою та зрадою голосування Сербії в ООН за антиросійську резолюцію і закликав главу МЗС взяти на себе відповідальність.