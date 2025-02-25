Кремль заявил, что принял извинения Сербии за голосование против России в ООН

В Кремле заявили, что приняли извинения президента Сербии Александара Вучича за делегатов, которые якобы "ошибочно" проголосовали в ООН за антироссийскую резолюцию по Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил во вторник представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит российское агентство "Интерфакс".

Пескова спросили, как в Кремле отнеслись к тому, что делегация Сербии проголосовала за резолюцию ООН по Украине, инициированную украинцами и ЕС, и приняли ли извинения Вучича.

"Безусловно, услышали, безусловно, приняли (извинения Вучича). Действительно, случаются технические ошибки. И конечно, такая оперативная реакция главы государства весьма импонирует нам", – сказал Песков журналистам.

Напомним, в понедельник Генеральная ассамблея ООН одобрила 93 голосами резолюцию с осуждением российской агрессии, инициированную Украиной и европейскими партнерами.

Сербский президент Александар Вучич заявил, что Сербия допустила ошибку и следовало воздержаться.

Вице-премьер Сербии Александар Вулин назвал позором и предательством голосование Сербии в ООН за антироссийскую резолюцию и призвал главу МИД взять на себя ответственность.